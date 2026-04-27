Москвичей предупредили о сохранении сильного ветра и метели в ближайшее время

Неблагоприятные погодные условия сохранятся в Москве во вторник, 28 апреля. Об этом предупредила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Согласно прогнозам синоптиков, местных жителей и туристов ожидают сильный ветер, максимальные порывы которого достигнут 20 метров в секунду, метель, а также налипание снега на проводах и деревьях. Более того, температура в этот день опустится ниже 0 градусов, что может привести к гололедице.

В связи с этим москвичей и гостей столицы призвали по возможности остаться дома. При необходимости выйти на улицу КГХ порекомендовал соблюдать осторожность – не укрываться под деревьями и не парковать автомобили рядом с ними.

Отдельно водителям напомнили о важности соблюдения скоростного режима и дистанции на дорогах.

Шквалистый ветер с порывами до 23 метров в секунду и мокрый снег обрушились на столичный регион в понедельник, 27 апреля. Разбушевавшаяся стихия привела к падению более 110 деревьев, повреждению автомобилей, образованию заторов и в некоторых случаях к травмам людей.

Более того, в области жители ряда муниципалитетов остались без электричества. В связи с этим все аварийные и коммунальные службы были переведены на усиленный режим. Также на особый порядок перешли городские службы Москвы.

