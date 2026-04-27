В Москве в ближайшие часы усилятся мокрый снег и шквалистый ветер

Видео: Москва 24

Шквалистый ветер с порывами до 23 метров в секунду и мокрый снег сохранятся в Москве до конца суток. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"По экстренному сообщению синоптиков, в ближайший час и до конца суток 27 апреля погода ухудшится. Ожидаются сильные осадки (мокрый снег, снег), сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, местами гололедица", – добавили в КГХ.

Кроме того, уже выявлены случаи повреждения деревьев из-за непогоды.

В свою очередь, пресс-служба управления МЧС РФ по Подмосковью заявила, что сильные осадки и налипание мокрого снега сохранятся также в области. При этом ветер усилится до 20–25 метров в секунду.

В связи с непогодой граждан попросили воздержаться от пребывания на улице, быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать около них автомобили. Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Также ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус подчеркнул, что за последние 24 часа на базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали 19 миллиметров осадков. Такие значения составляют более половины от месячной нормы апреля. Температура воздуха опустилась в зону слабо отрицательных значений.

"В регионе сформировался временный снежный покров, на дорогах снежный накат и гололедица", – написал синоптик в своем телеграм-канале.

По информации метеоролога, непогода продержится в Москве двое суток.

На фоне осадков в столичном регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение о снеге и обледенении будет действовать до 21:00 27 апреля, а о сильном ветре – с 09:00 27-го числа до 03:00 следующего дня.

Кроме того, в связи с непогодой вылет некоторых рейсов в аэропорту Внуково отложен. Пассажиры ждут улучшения метеоусловий в терминале.

Также в Москве возможны локальные корректировки в движении трамваев, пассажиров призвали следить за объявлениями водителей.

