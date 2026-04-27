27 апреля, 08:02

Общество

В Москве в ближайшие часы усилятся мокрый снег и шквалистый ветер

Видео: Москва 24

Шквалистый ветер с порывами до 23 метров в секунду и мокрый снег сохранятся в Москве до конца суток. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"По экстренному сообщению синоптиков, в ближайший час и до конца суток 27 апреля погода ухудшится. Ожидаются сильные осадки (мокрый снег, снег), сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, местами гололедица", – добавили в КГХ.

Кроме того, уже выявлены случаи повреждения деревьев из-за непогоды.

В свою очередь, пресс-служба управления МЧС РФ по Подмосковью заявила, что сильные осадки и налипание мокрого снега сохранятся также в области. При этом ветер усилится до 20–25 метров в секунду.

В связи с непогодой граждан попросили воздержаться от пребывания на улице, быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать около них автомобили. Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Также ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус подчеркнул, что за последние 24 часа на базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали 19 миллиметров осадков. Такие значения составляют более половины от месячной нормы апреля. Температура воздуха опустилась в зону слабо отрицательных значений.

"В регионе сформировался временный снежный покров, на дорогах снежный накат и гололедица", – написал синоптик в своем телеграм-канале.

По информации метеоролога, непогода продержится в Москве двое суток.

На фоне осадков в столичном регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение о снеге и обледенении будет действовать до 21:00 27 апреля, а о сильном ветре – с 09:00 27-го числа до 03:00 следующего дня.

Кроме того, в связи с непогодой вылет некоторых рейсов в аэропорту Внуково отложен. Пассажиры ждут улучшения метеоусловий в терминале.

Также в Москве возможны локальные корректировки в движении трамваев, пассажиров призвали следить за объявлениями водителей.

Столичные аэропорты продолжают работу в условиях снегопада

Главное

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

Как обезопасить огород от испанских слизней?

Можно убирать моллюсков руками, но соблюдая правила гигиены

Помогут ловушки, например с пивом

Читать
закрыть

Как Москва справляется с апрельским снегопадом?

В Москве возможны локальные корректировки в расписании трамваев

Операторы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили поездки

Читать
закрыть

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

