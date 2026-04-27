Вылет некоторых авиарейсов отложен в аэропорту Внуково из-за непогоды

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Вылет некоторых рейсов в аэропорту Внуково отложен из-за непогоды, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Решение принято командирами самолетов на основе внутренних правил авиакомпании в целях безопасности. Пассажиры отложенных рейсов высажены из воздушных судов и ждут улучшения погоды в терминале. Обслуживание граждан выполняется в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

В свою очередь, аэропорты Шереметьево и Домодедово работают штатно на фоне сильного снегопада. Об этом РИА Новости заявили в воздушных гаванях.

В Шереметьево заявили, что рейсы выполняются по расписанию. В Домодедово сообщили об отсутствии задержек. В авиагавани добавили, что отклонений в расписании выполнения полетов из-за снегопада нет.

27 апреля в Москве ожидаются облачная погода и осадки в виде дождя и снега. Местами возможны гололедица и налипание мокрого снега. В связи с этим в столичном регионе до утра 28 апреля действует желтый уровень погодной опасности.

Кроме того, москвичей предупредили о возможных локальных корректировках в движении трамваев. Горожан призвали следить за объявлениями водителей.