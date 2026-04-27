27 апреля, 06:21

Общество

Мокрый снег с дождем и сильный ветер ожидаются в Москве 27 апреля

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

Облачная погода и осадки в виде дождя с мокрым снегом ожидаются в столице в понедельник, 27 апреля. Местами возможны гололедица и налипание мокрого снега, сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 2 до 4 градусов тепла, по области – от 0 до плюс 5 градусов. Ночью температура в столичном регионе может упасть до минус 1 градуса.

Западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15–20 метров в секунду. Атмосферное давление составит 726 миллиметров ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за сильных осадков и возможного налипания мокрого снега. Предупреждение действует до 09:00 28 апреля.

Кроме того, с 09:00 27 апреля до 21:00 28 апреля в Москве и области также действует предупреждение, связанное с усилением западного ветра.

Дождь, мокрый снег и снег ожидаются в Москве до вечера 28-го числа. В связи с непогодой МЧС призвало москвичей и гостей города парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

