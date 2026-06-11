Восстановление панорамы обороны Севастополя после атаки ВСУ может занять 5 лет

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Восстановление музея-панорамы "Оборона Севастополя" и одноименного полотна Франца Рубо, поврежденных из-за атаки ВСУ, может занять около 5 лет. Об этом в беседе с ТАСС заявил директор музея Михаил Смородкин.

"От 5 лет, это касается и восстановления здания и написания полотна", – сказал он.

Он напомнил, что в советское время воссоздание только полотна Рубо заняло 3 года. Смородкин добавил, что в настоящее время не может делать других оценок, кроме как тех, которые опираются на опыт советских художников.

Вооруженные силы Украины ударили по музею-панораме "Оборона Севастополя" ночью 10 июня. В результате начался пожар, который ликвидировали только 11 июня. Пожарные смогли вынести из здания некоторые фрагменты полотна, которые оказались сильно повреждены.

Фактически панорама, воссозданная советскими художниками после Великой Отечественной войны (ВОВ), была практически уничтожена, сообщали местные власти. В это же время сохранившиеся оригинальные фрагменты картины Рубо уже второй раз за свою историю чудом уцелели.