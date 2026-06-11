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11 июня, 17:27

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Депприроды Москвы: поджог тополиного пуха вредит экосистеме

Москвичей предупредили о рисках поджигания тополиного пуха

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Поджог тополиного пуха вредит экосистеме и может привести к пожару. Об этом ТАСС рассказала начальник управления проектирования озеленения столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Елена Семенкова.

"Сугробы" из пуха выглядят необычно, привлекают внимание детей и подростков. Хотелось бы предостеречь горожан от опасных игр с огнем", – отметила она.

По словам Семенковой, из-за поджога пуха могут пострадать насекомые и растения.

Цветение тополя началось в Москве в начале июня. На обильное плодоношение влияние оказали теплая погода и достаточное количество влаги.

Основная масса тополиного пуха при сохранении сухой и жаркой погоды в столице сойдет к 20–25 июня. Активная фаза пушения у видов и гибридов тополя в среднем длится от 10 до 14 дней. Однако из-за того, что в городе представлены несколько видов тополя, включая бальзамический, черный и гибридный, временные рамки растянуты.

При этом уже существующие "сугробы" пуха без вмешательства человека могут задержаться очень надолго – вплоть до уборки с водой или первой серьезной грозы.

"Спецреп": тополиный пух

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