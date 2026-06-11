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11 июня, 15:33

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Daily Mail: пара из Австрии научила птиц миграции с помощью параплана

Пара из Австрии научила птиц миграции с помощью параплана

Фото: Getty Images/Corbis/Matteo Chinellato

Пара из Австрии Хелена Вехнер и Йоханнес Фриц научили северных лысых ибисов миграции с помощью параплана, пишет Daily Mail.

Исследователи провели стаю из 36 птиц по маршруту миграции от Германии до юга Испании длиной около 2 600 километров. Все это время Вехнер и Фриц летели рядом на параплане.

Северные лысые ибисы являются одними из самых редких птиц в мире – более 400 лет назад они были истреблены в Европе и утратили естественный миграционный инстинкт. По этой причине исследователи обучают птиц правильному пути.

Птенцов ибисов вырастили в Германии и Австрии. Их с первых недель жизни приучали следовать за парапланом, формируя устойчивую социальную связь с "приемными родителями".

Так как из-за изменений климата термические потоки над Альпами стали недостаточно сильны для ибисов, команда изменила маршрут на испанское направление. После прибытия птиц поместили в вольер для акклиматизации. Отмечается, что, когда ибисы достигнут половой зрелости, их вернут в Германию для размножения.

Ранее сообщалось, что редкий вид новозеландских попугаев какарики-карака, который дважды признавался вымершим, избежал исчезновения благодаря "любвеобильной" паре – самцу Начо и самке Трикси. За два года пара вывела 55 птенцов, что составило более 10% от всей мировой популяции, насчитывающей около 450 особей.

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