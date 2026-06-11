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11 июня, 15:11

Происшествия

Хоккеист Ядыкин погиб в Башкирии от случайного выстрела ружья

Фото: hcnorilsk.com

Хоккеист клуба "Норильск" Егор Ядыкин мог погибнуть в башкирском Салавате из-за случайного выстрела из ружья, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным собеседника журналистов, ружье случайно выстрелило в тот момент, когда Ядыкин потянулся за ним в салоне машины.

Рядом также было обнаружено тело еще одного мужчины, добавили в пресс-службе управления СК России по Башкирии. Следователи уже устанавливают обстоятельства гибели мужчин.

В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах сообщает, что в момент трагедии в автомобиле с Ядыкиным ехал его дед. После этого мужчина отправил родственникам аудиосообщение, где объяснил, что произошло с внуком. Следом дед хоккеиста совершил самоубийство, отмечают в СМИ.

В пресс-службе хоккейного клуба подтвердили информацию о гибели хоккеиста и добавили, что это произошло при трагических обстоятельствах. Причина смерти не называлась. По данным СМИ, прощание и похороны Ядыкина состоятся в его родном Салавате 13 июня.

Ядыкин скончался в возрасте 21 года. Он был нападающим и выступал во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) за "Омские Крылья" и "Норильск". В минувшем сезоне ВХЛ он в 46 матчах забросил две шайбы и отдал две голевые передачи.

Ранее участник ралли-марафона "Такла-Макан" Чжан Сюцзюнь погиб из-за травм, которые получил в ДТП, произошедшем во время гонки. Инцидент случился на восьмом этапе. Спортсмен был госпитализирован, однако его жизнь спасти не удалось.

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