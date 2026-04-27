Агроном Воробьев рассказал о пользе апрельского снега для урожая

Апрельский снегопад побил три многолетних рекорда, рассказали эксперты. Когда установится стабильное тепло и не навредит ли такая погода урожаю, расскажет Москва 24.

Снег и буря

Оранжевый уровень опасности объявлен на фоне непогоды в столице 27 апреля. В частности, предупреждение из-за снега и обледенения будет действовать до 21:00, из-за порывов ветра до 23 м/с в Москве и до 25 м/с в области – до 03:00 следующего дня.

Также, по данным столичных властей, в городе упало более 110 деревьев. В связи с непогодой Сергей Собянин попросил жителей города быть аккуратными и беречь себя. По его словам, подобная обстановка сохранится в городе в ближайшие пару дней.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, к утру в столице сформировался снежный покров высотой 12 сантиметров.





Михаил Леус ведущий специалист центра погоды "Фобос" Это третий рекорд сегодняшнего дня – еще никогда 27 апреля в Москве не было столько снега, прежний рекорд этого дня составлял 10 сантиметров и продержался 55 лет!

Помимо этого, утром был установлен рекорд атмосферного давления: после полуночи показания барометров оказались ниже прежнего достижения для 27 апреля, которое в 1971 году составляло 729,9 миллиметра ртутного столба. К 6 утра давление опустилось до 726,3 миллиметра, что более чем на 20 единиц ниже нормы, отметил Леус.

Также, по данным базовой метеостанции ВДНХ, только за прошедшую ночь в Москве выпало 16 миллиметров осадков. Это превышает суточный рекорд, который держался с 1880 года и составлял 14,7 миллиметра, добавил синоптик.

Непогода нарушила транспортное сообщение. Пассажирские поезда Павелецкого направления следовали с отставанием от графика до 2,5 часа. Специалисты приняли меры для ввода поездов в график. Также пришлось приостанавливать движение поездов на Савеловском и Казанском направлениях МЖД. На перегоне Лобня – Марк произошел обрыв контактного провода, а на участке Быково – Люберцы на пути упало дерево.

В Москве также возможны локальные корректировки в расписании трамваев, сообщили в Дептрансе. Там же призвали водителей, уже сменивших зимнюю резину на летнюю, пересесть на общественный транспорт.

"Летняя резина не обеспечивает надежного сцепления с дорогой при снеге и гололедице. Тормозной путь значительно увеличивается, а машину может занести", – пояснили в ведомстве.

Операторы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили поездки в Москве до улучшения погоды. Каршеринг также ограничил доступ к аренде автомобилей с летней резиной, добавил заммэра Максим Ликсутов. Также временно были сложности в работе аэропорта Внуково, однако в пресс-службе воздушной гавани подчеркнули, что на данный момент деятельность организована в штатном режиме и начата отправка задержанных рейсов.

Кроме того, для посещения закрыли столичные парки. В частности, Лианозовский, Таганский и Лефортовский, сады "Эрмитаж" и имени Баумана, "Терлецкую дубраву", "Сокольники", усадьбу Воронцово, парк "Северное Тушино" и зону отдыха "Покровский берег". Также закрыт Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород".

Городские службы Москвы были переведены в усиленный режим, отметили в столичном комплексе городского хозяйства. Специалисты распиливают и вывозят поваленные деревья, а также мониторят состояние дорог. Организовано дежурство бригад "Мосводостока" для пропуска осадков в водосточную сеть, в местах скопления воды сотрудники задействовали откачивающую технику. В ведомстве попросили воздержаться от пребывания на улице, не укрываться под деревьями и не парковать под ними машины.

Проблемы возникли и в Подмосковье: ряд населенных пунктов остались без электричества. Губернатор Андрей Воробьев взял ход восстановительных работ под личный контроль: наиболее сложная ситуация в Раменском, Домодедове, Дмитрове и Чехове, куда направили дополнительный персонал. Всего задействовано более 200 бригад "Россетей", "Мособлэнерго" и "Мособлгаза", 100 бригад МЧС (300 человек) и 40 передвижных электростанций, отметил глава региона.

"Температура приблизится к плюс 20"

Снегопады в третьей декаде апреля – явление редкое, но не уникальное, заявил Москве 24 синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин. По его словам, последний раз подобное отмечалось в 2019 году.

"Все происходит в рамках климатических изменений: сроки сдвигаются то раньше, то позже. Нынешний сильный снегопад связан со сложным по генезису циклоном, который принес на утро 27 апреля высоту покрова от 4 до 15 сантиметров по Московской области. Больше всего выпало в центральной, северо-восточной и восточной частях, в западных и юго-западных районах – меньше. Снег мокрый, тяжелый", – рассказал эксперт.

По его словам, стационарный и малоподвижный циклон простоит над регионом 27 и 28 апреля, а 29-го начнет медленное движение на северо-восток. В связи с этим появятся более частые перерывы между осадками, а 30 апреля они станут местами кратковременными и перейдут в дождь. До среды, особенно в ночные часы, температура будет варьироваться от минус 2 до плюс 2, отметил Ильин.

"Местами по области может подмораживать до минус 2–4, преимущественно в ночь на среду. Ночью будет идти в основном снег, днем – мокрый снег и осадки в смешанной фазе (иногда снег, иногда дождь). В среду днем и в четверг осадки окажутся в основном в виде дождя", – отметил он.





Александр Ильин синоптик прогностического центра "Метео" В Москве к 29 апреля от снежного покрова уже ничего не останется. На дорогах он будет разбит машинами гораздо раньше, а на газонах и зеленых участках окажется вплоть до среды. В северных районах Московской области отдельные островки могут сохраняться и в пятницу.

Ильин также отметил, что плотный ветер сохранится до середины недели, а порывы достигнут 15–20 м/с. При этом в основном скорость составит 7–11 м/с. Ветер будет дуть с запада – юго-запада 27 и 28 апреля, 29-го перейдет на северо-запад, 30-го стихнет до 2–7 м/с, а 1 мая ослабнет до 1–3 м/с.

"Атмосферное давление сегодня очень низкое, около 725 миллиметров ртутного столба. В течение рабочей недели оно будет расти и к среде-четвергу поднимется до 750 миллиметров. В четверг ожидается влияние гребня антициклона с запада, что приведет к улучшению погоды на 1 мая", – добавил синоптик.

Специалист подчеркнул, что повышение температуры начнет ощущаться уже 29 апреля: местами будет до плюс 4–6, а 30-го станет еще на пару градусов теплее.

"На Первомай большую часть дня будет без осадков, лишь во второй половине дня местами пройдет небольшой кратковременный дождь. А 2 и 3 мая – без осадков, солнечно. Температура воздуха в пятницу – плюс 7–11, а в субботу и воскресенье (2 и 3 мая) при ясном небе воздух может прогреваться до плюс 11–16", – сказал Ильин.

Согласно осторожным прогнозам эксперта, к середине первой декады мая (со 2-го по 9-е число) температура будет подниматься до плюс 14–19. Наиболее жаркими способны оказаться дни в середине декады, когда столбик термометра приблизится к плюс 20. Однако до 9 мая еще есть время, и многое может поменяться, резюмировал Ильин.

"Замечательная погода"

Выпавший снег не навредит урожаю, подчеркнул биолог, агроном Михаил Воробьев в разговоре с Москвой 24.

"Посеянное спасать не надо – оно еще не взошло. При такой прохладной погоде семена лежат в земле, набухают, возможно, начинают прорастать, но над поверхностью еще ничего не появилось. Если что-то и выросло, это относится к холодостойким культурам (морковь, укроп, петрушка, редиска, салат). Их спасать тоже не нужно: температура сейчас нулевая, это даже не мороз, а просто снег", – сказал он.

Эксперт посоветовал уделить особое внимание деревьям и кустарникам: на них уже распустились почки, площадь налипания снега сильно увеличилась, ветки гнутся к земле и часто ломаются.

"Если есть возможность (для тех, кто уже живет на даче или в загородном доме), нужно аккуратно потрясти деревья и кусты. Также надо проверить парники: налипший снег может продавить пленку – его тоже нужно аккуратно скинуть", – добавил агроном.





Михаил Воробьев биолог, агроном В целом погода замечательная для апреля: она задерживает чрезмерно быстрое развитие растений. Если в первой декаде мая будут заморозки (как последние несколько лет), цветения еще не будет, и цветки не пострадают. Те, что сейчас находятся в бутонах, надежно защищены. Даже если будет легкий морозец сегодня-завтра, ничего страшного не случится.

Кроме того, снег – хороший теплоизолятор: он сохраняет тепло, и под ним почва совершенно теплая, рыхлая, ничуть не скованная морозом. Если бы небольшой мороз был без снега, он бы промораживал почву, заключил Воробьев.

