В аэропорту Внуково возобновили вылеты задержанных рейсов

Московский аэропорт Внуково работает в штатном режиме, несмотря на сильный ливневый снег и снижение видимости до менее 1 700 метров. Осуществляются вылеты ранее задержанных самолетов, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Для обслуживания рейсов задействованы все необходимые ресурсы. Пассажиры, которых высадили в терминал для ожидания отправления, обслуживаются согласно федеральным авиационным правилам.

Столица 27 апреля столкнулась со шквалистым ветром до 23 метров в секунду и мокрым снегом. Непогода, как ожидается, сохранится до конца суток. В некоторых районах города ожидается образование гололедицы, а также налипание мокрого снега на линиях электропередач и деревьях. В связи с этим в Москве введен оранжевый уровень погодной опасности.

На фоне неблагоприятных погодных условий в аэропорту Внуково задерживались вылеты ряда рейсов. Кроме того, москвичей предупреждали о возможных локальных корректировках в движении трамваев. Также на Павелецком направлении поезда, следующие в сторону Москвы, следуют с отставанием от графика до 2,5 часа.