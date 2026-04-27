27 апреля, 08:23

Транспорт

Некоторые поезда Павелецкого направления в Москву опаздывают из-за непогоды

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Некоторые поезда Павелецкого направления в сторону Москвы следуют с отставанием от графика до 2,5 часа из-за непогоды, сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании.

В частности, опаздывают поезда № 58 Белгород – Москва, № 34 Владикавказ – Москва, № 136 Саратов – Москва, № 94 Пенза – Москва, № 10 Саратов – Москва, № 26 Воронеж – Москва, № 86 Дербент – Москва. Специалисты принимают необходимые меры для ввода в график задержанных составов.

Информацию о фактическом движении поездов граждане могут узнать в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте РЖД и по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД 8 (800) 775-00-00.

Сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду и мокрый снег сохранятся в столице до конца суток 27 апреля. Местами ожидается гололедица, также возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. В городе объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Из-за неблагоприятных метеоусловий могут возникнуть локальные корректировки в движении трамваев. Кроме того, в аэропорту Внуково отложен вылет некоторых авиарейсов.

