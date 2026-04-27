В Москве побит суточный рекорд по количеству осадков конца XIX века

В понедельник, 27 апреля, в Москве оказался побит суточный рекорд по количеству осадков, который держался с конца XIX века. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик, ссылаясь на данные базовой метеостанции города на ВДНХ, рассказал, что за минувшую ночь в столице выпало 16 миллиметров осадков. Это выше суточного рекорда, который был зафиксирован в 1880 году – тогда в Москве выпало 14,7 миллиметра осадков. Точное значение нового рекорда будет известно после 21:00.

Леус добавил, что к утру в городе сформировался снежный покров высотой 12 сантиметров. По его словам, еще никогда 27 апреля в Москве не было столько снега. Прошлый рекорд высоты снежного покрова для этого дня составлял 10 сантиметров – он продержался 55 лет.

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин в разговоре с RT, в свою очередь, отметил, что в конце рабочей недели в Московском регионе ожидается потепление до 10 градусов.

Специалист уточнил, что циклональная система будет малоподвижной. Движение воздушных масс на северо-восток начнется только 29 апреля. Соответственно, 27 и 28 апреля в городе будет сохраняться ненастная погода с мокрым снегом и порывами ветра до 15–20 метров в секунду.

В ближайшие двое суток дневная температура будет колебаться от 0 до плюс 5 градусов. Ночью воздух будет остывать до минус 2 градусов.

"Сформируется снежный покров, который на этот раз быстро не растает. Снег полежит в Москве где-то до среды (29 апреля 2026 года. – Прим. ред.), а в Московской области местами снег будет лежать и в пятницу (1 мая 2026 года. Прим. ред.)", – сказал собеседник издания.

Ильин уточнил, что в ночь на 29-е число и утром будет наблюдаться снег. Днем ожидаются осадки преимущественно в виде дождя.

"В четверг (30 апреля 2026 года. – Прим. ред.) осадков ожидается совсем мало – и они будут в виде дождя. В пятницу распогодится. Температура будет 7–10 градусов, и большую часть дня без осадков", – резюмировал метеоролог.

Тем временем в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" из-за тяжести снега ломаются и падают ветки деревьев и кустарников, сообщила пресс-служба сада.

"Хуже деревьям и кустарникам, особенно тем, что успели зацвести и выпустить листья. У гибких ветви склонились до земли, а у негибких – с треском ломаются и с грохотом падают оземь. Этот зловещий шум стоит в саду фоном <...>. Сакуры и магнолии – тоже среди пострадавших", – говорится в сообщении.

Уточняется, что местами в саду невозможно пройти. При этом похолодание смогут выдержать тюльпаны, нарциссы и первоцветы.

Шквалистый ветер и мокрый снег сохранятся в Москве до конца 27 апреля. Не исключено образование гололедицы и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Из-за неблагоприятных метеоусловий в городе действует оранжевый уровень погодной опасности.

Некоторые столичные парки закроют для посещения. Кроме того, приостановлена аренда электросамокатов и велосипедов, ограничен доступ к каршеринговым автомобилям на летней резине.

Городские службы Москвы переведены в усиленный режим работы. Специалисты распиливают и вывозят поваленные деревья, а также выполняют другие необходимые регламентные работы.

Компания "Россети Московский регион" тоже перешла в режим повышенной готовности, который предполагает полную мобилизацию сил и средств для устранения последствий непогоды.