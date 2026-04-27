27 апреля, 08:53Транспорт
Аренда электросамокатов и велосипедов приостановлена в столице из-за непогоды
Операторы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили поездки в Москве до улучшения погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
Каршеринг также ограничил доступ к аренде автомобилей с летней резиной, добавил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Владельцам личных самокатов и велосипедов, а также водителям рекомендовано отказаться от поездок и воспользоваться городским транспортом.
Сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду и мокрый снег накрыли столицу 27 апреля. Непогода сохранится до конца суток. При этом местами ожидается гололедица, также возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. В связи с этим городе действует оранжевый уровень погодной опасности.
На фоне неблагоприятных метеоусловий вылет некоторых рейсов в аэропорту Внуково отложен. Кроме того, в столице могут возникнуть локальные корректировки в движении трамваев. Из-за непогоды некоторые поезда Павелецкого направления в сторону Москвы следуют с отставанием от графика до 2,5 часа.
