27 апреля, 09:53

Общество

"Россети" перевели в особый режим работы из-за непогоды в Московском регионе

Фото: пресс-служба «Россети Московский регион»

Из-за циклона с дождем, мокрым снегом и порывами ветра до 20 метров в секунду компания "Россети Московский регион" перешла в режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"Введен особый режим работы, предполагающий полную мобилизацию сил и средств для устранения последствий непогоды", – говорится в сообщении.

Основной удар стихии пришелся на южные и восточные районы Подмосковья, где зафиксированы локальные технологические нарушения на энергообъектах. В компании уточнили, что сейчас специалисты занимаются восстановительными работами.

К ликвидации последствий непогоды привлечена 181 бригада из 543 специалистов и 217 единиц спецтехники. При необходимости для временного электроснабжения могут использоваться 185 резервных источников общей мощностью 71,9 МВт.

Сообщить об отключениях света или повреждении энергооборудования жители могут по круглосуточному бесплатному номеру "Светлой линии": 8-800-220-0-220 или короткому номеру 220.

Сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду и мокрый снег сохранятся в столице до конца суток 27 апреля. Местами ожидается гололедица, также возможно налипание мокрого снега на электросетях и деревьях. В городе объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Из-за неблагоприятных метеоусловий могут возникнуть локальные корректировки в движении трамваев. До улучшения метеоусловий приостановлена аренда электросамокатов и велосипедов. Каршеринг также ограничил доступ к автомобилям с летней резиной.

Водителей призвали не выезжать на летней резине в Москве из-за снегопада

обществопогодагород

