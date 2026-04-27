27 апреля, 09:03
Московские школы не отменят занятия из-за снегопада и ветра
Столичные школы не отменят занятия из-за непогоды, заявили Агентству "Москва" в пресс-службе городского департамента образования и науки.
В ведомстве уточнили, что все образовательные учреждения работают штатно, погодные условия не повлияли на учебный график.
27 апреля Москву накрыли сильный ветер и мокрый снег, местами возможна гололедица. В связи с этим в столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности.
Некоторые поезда Павелецкого направления в сторону Москвы следуют с отставанием от графика на 2,5 часа. Кроме того, авиарейсы отложены в аэропорту Внуково до улучшения метеоусловий.
Водителей призвали не выезжать на летней резине из-за снегопада