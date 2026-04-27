27 апреля, 10:14 (обновлено 27.04.2026 10:43)Город
Столичные парки закроют для посещения из-за снегопада
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Столичные парки будут закрыты для посещения 27 апреля из-за снегопада, сообщается в канале "Парки Москвы" в мессенджере MAX.
В частности, для горожан и туристов будут недоступны:
- Лианозовский парк;
- Таганский парк;
- сад "Эрмитаж";
- сад имени Н. Э. Баумана;
- Лефортовский парк;
- зона отдыха "Терлецкая дубрава";
- парк "Сокольники";
- усадьба Воронцово;
- парк "Северное Тушино";
- зона отдыха "Покровский берег".
Граждан призвали быть аккуратными во время пешей прогулки, а также не останавливаться под деревьями.
Кроме того, с 13:00 не удастся посетить Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород".
Сильный ветер и мокрый снег задержатся в столице до конца суток 27 апреля. Местами может образоваться гололедица, также возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. В связи с этим в городе действует оранжевый уровень погодной опасности.
Москвичей предупредили о возможных локальных корректировках в движении трамваев. Кроме того, до улучшения метеоусловий приостановлена аренда электросамокатов и велосипедов. Каршеринг ограничил доступ к автомобилям с летней резиной.
В свою очередь, компания "Россети Московский регион" перешла в режим повышенной готовности. Он предполагает полную мобилизацию сил и средств для устранения последствий непогоды.
