Столичные парки закроют для посещения из-за снегопада

Столичные парки будут закрыты для посещения 27 апреля из-за снегопада, сообщается в канале "Парки Москвы" в мессенджере MAX.

В частности, для горожан и туристов будут недоступны:



Лианозовский парк;

Таганский парк;

сад "Эрмитаж";

сад имени Н. Э. Баумана;

Лефортовский парк;

зона отдыха "Терлецкая дубрава";

парк "Сокольники";

усадьба Воронцово;

парк "Северное Тушино";

зона отдыха "Покровский берег".

Граждан призвали быть аккуратными во время пешей прогулки, а также не останавливаться под деревьями.

Кроме того, с 13:00 не удастся посетить Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород".

Сильный ветер и мокрый снег задержатся в столице до конца суток 27 апреля. Местами может образоваться гололедица, также возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. В связи с этим в городе действует оранжевый уровень погодной опасности.

Москвичей предупредили о возможных локальных корректировках в движении трамваев. Кроме того, до улучшения метеоусловий приостановлена аренда электросамокатов и велосипедов. Каршеринг ограничил доступ к автомобилям с летней резиной.

В свою очередь, компания "Россети Московский регион" перешла в режим повышенной готовности. Он предполагает полную мобилизацию сил и средств для устранения последствий непогоды.