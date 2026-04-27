27 апреля, 10:14 (обновлено 27.04.2026 10:43)

Город

Столичные парки закроют для посещения из-за снегопада

Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

Столичные парки будут закрыты для посещения 27 апреля из-за снегопада, сообщается в канале "Парки Москвы" в мессенджере MAX.

В частности, для горожан и туристов будут недоступны:

  • Лианозовский парк;
  • Таганский парк;
  • сад "Эрмитаж";
  • сад имени Н. Э. Баумана;
  • Лефортовский парк;
  • зона отдыха "Терлецкая дубрава";
  • парк "Сокольники";
  • усадьба Воронцово;
  • парк "Северное Тушино";
  • зона отдыха "Покровский берег".

Граждан призвали быть аккуратными во время пешей прогулки, а также не останавливаться под деревьями.

Кроме того, с 13:00 не удастся посетить Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород".

Сильный ветер и мокрый снег задержатся в столице до конца суток 27 апреля. Местами может образоваться гололедица, также возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. В связи с этим в городе действует оранжевый уровень погодной опасности.

Москвичей предупредили о возможных локальных корректировках в движении трамваев. Кроме того, до улучшения метеоусловий приостановлена аренда электросамокатов и велосипедов. Каршеринг ограничил доступ к автомобилям с летней резиной.

В свою очередь, компания "Россети Московский регион" перешла в режим повышенной готовности. Он предполагает полную мобилизацию сил и средств для устранения последствий непогоды.

Водителей призвали не выезжать на летней резине в Москве из-за снегопада

