27 апреля, 09:18

Экономика

Непогода в столице не повлияет на сроки доставки заказов в Wildberries и Ozon

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Резких изменений в средних сроках доставки товаров Wildberries из-за снегопада не наблюдается. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе объединенной компании Wildberries&Russ (РВБ).

Представители компании заверили, что мониторят ситуацию. При необходимости увеличивается количество грузового транспорта, а также привлекаются дополнительные курьеры и водители. Это позволяет поддерживать привычные сроки доставки, указали в РВБ.

В свою очередь, в пресс-службе Ozon заявили РИА Новости, что непогода в столице не повлияет на сроки доставки заказов. В настоящее время сервис вовремя доставляет заказы своим клиентам в Московском регионе.

"Мы внимательно следим за погодной обстановкой", – уточнили в маркетплейсе.

Кроме того, представители Ozon добавили, что в случае необходимости будет увеличено количество транспорта. Также маркетплейс сможет задействовать больше курьеров и водителей для эффективной доставки заказов.

В понедельник, 27 апреля, Москву накрыли сильный ветер и мокрый снег, ожидается гололедица. В связи с этим в городе объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

До улучшения метеоусловий приостановлена аренда электросамокатов и велосипедов. Каршеринг также ограничил доступ к автомобилям с летней резиной.

Столичные аэропорты продолжают работу в условиях снегопада

