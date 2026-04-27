27 апреля, 10:12

Общество

Снежный покров в столичном регионе может задержаться до 1 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Снежный покров, образовавшийся в столичном регионе в понедельник, 27 апреля, может продержаться до 1 мая. Об этом на своей странице в MAX написала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По информации синоптика, высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ достигла 12 сантиметров, на Балчуге – 10 сантиметров. На севере Подмосковья, в Дмитрове, выявили самые высокие сугробы – 15 сантиметров.

27 апреля в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности. До конца суток в столице будет сохраняться шквалистый ветер с порывами до 23 метров в секунду, мокрый снег, налипание снега на проводах и деревьях, гололедица.

Столичные городские службы переведены в усиленный режим работы. Сотрудники комплекса городского хозяйства распиливают и вывозят поваленные ветром деревья, следят за состоянием улично-дорожной сети и выполняют необходимые регламентные работы.

Также организовано дежурство бригад и спецтехники ГУП "Мосводосток" для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть. В местах возможных временных скоплений воды задействована откачивающая техника.

Горожан призвали воздержаться от пребывания на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать около них автомобили. Из-за снегопада в столице не исключены локальные корректировки в расписании трамваев. Также из-за непогоды временно откладывали вылет некоторых рейсов из столичного аэропорта Внуково. При этом воздушная гавань работает в штатном режиме.

Кроме того, с отставанием от графика до 2,5 часа следуют некоторые поезда Павелецкого направления в сторону Москвы. Актуальную информацию о фактическом движении поездов можно узнать в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте РЖД и по телефону Центра поддержки клиентов.

Водителей призвали не выезжать на летней резине в Москве из-за снегопада

обществопогодагород

