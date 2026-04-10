Эксперт Голосова назвала майские заморозки главной угрозой для огорода весной

Основная угроза для огорода весной – майские заморозки, предупредили эксперты. Когда еще стоит переживать за посадки и как помочь огороду перенести минусовые температуры, разбиралась Москва 24.
Опасные морозы
10 апреля в Москве снова образовался снежный покров высотой до 2 сантиметров, рассказал в своем телеграм-канале метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он отметил, что этот показатель был зафиксирован на опорной метеостанции ВДНХ. В Тушине высота покрова составила 1 сантиметр. В Подмосковье тоже местами лежит снег высотой от 0 до 2 сантиметров, а в Коломне его высота достигла 4 сантиметров.
Однако, по словам председателя Профсоюза садоводов России Людмилы Голосовой, дачникам не стоит переживать по поводу заморозков и кутать участок: в прошлом году примерно в это время тоже выпал снег и похолодало, но это никак не отразилось на огороде и саде.
С этим мнением согласился и президент Ассоциации садоводов России, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Игорь Муханин. В беседе с Москвой 24 он отметил, что заморозкам, наоборот, стоит порадоваться, поскольку они оттягивают период цветения – момент, когда растения наиболее уязвимы.
"Например, на юге, где сейчас цветут персик, абрикос, слива и черешня, выпавший снег может стать настоящей катастрофой", – пояснил он.
Однако, если садовод уже высадил что-либо раньше положенного срока, помочь растениям можно. Например, накрыв все специальной тканью, которая пропускает воздух, но при этом позволяет поддерживать оптимальный микроклимат, посоветовала Людмила Голосова
Такими тканями, в частности спанбондом, можно укрыть посадки и в теплице. Также для дополнительного утепления двери в парник нужно закрыть, заключила она.
Правильные удобрения
Если же сильных морозов не случится, после первого потепления растения нужно открыть и удобрить.
"В Подмосковье очень много глинистой почвы, поэтому важно взрыхлить ее и удобрить, чтобы корни дышали и растение развивалось", – пояснила Людмила Голосова.
Для этих целей подойдут различные удобрения, например минеральные (мочевина, аммиачная селитра) или органические (навоз, настой куриного помета), заключила специалист.
В свою очередь, Игорь Муханин добавил, что с середины апреля под каждое дерево на участках в Московской области нужно вносить комплексное удобрение (нитроаммофоску) – по 50–100 граммов.
По словам эксперта, еще одним хорошим микроудобрением является изабион – смесь аминокислот, которая помогает деревьям и кустарникам восстанавливаться после заморозков.
Для этого 20 граммов смеси нужно размешать в ведре воды объемом 10 литров, а затем опрыскивать огород. Препарат можно использовать один раз до, один раз во время и один раз после заморозков, заключил Муханин.