Эксперт Голосова назвала майские заморозки главной угрозой для огорода весной

Основная угроза для огорода весной – майские заморозки, предупредили эксперты. Когда еще стоит переживать за посадки и как помочь огороду перенести минусовые температуры, разбиралась Москва 24.

Опасные морозы

10 апреля в Москве снова образовался снежный покров высотой до 2 сантиметров, рассказал в своем телеграм-канале метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он отметил, что этот показатель был зафиксирован на опорной метеостанции ВДНХ. В Тушине высота покрова составила 1 сантиметр. В Подмосковье тоже местами лежит снег высотой от 0 до 2 сантиметров, а в Коломне его высота достигла 4 сантиметров.

Однако, по словам председателя Профсоюза садоводов России Людмилы Голосовой, дачникам не стоит переживать по поводу заморозков и кутать участок: в прошлом году примерно в это время тоже выпал снег и похолодало, но это никак не отразилось на огороде и саде.





Людмила Голосова председатель Профсоюза садоводов России Основная угроза – майские заморозки: в позапрошлом году даже в теплицах все вымерзло во время праздников. Поэтому спешить не стоит, особенно с посадкой теплолюбивых культур: томатов, перцев, огурцов, баклажанов и тыкв. В Подмосковье оптимальный срок – после 15 мая: земля к этому моменту прогревается, и культуры успевают вызреть.

С этим мнением согласился и президент Ассоциации садоводов России, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Игорь Муханин. В беседе с Москвой 24 он отметил, что заморозкам, наоборот, стоит порадоваться, поскольку они оттягивают период цветения – момент, когда растения наиболее уязвимы.

"Например, на юге, где сейчас цветут персик, абрикос, слива и черешня, выпавший снег может стать настоящей катастрофой", – пояснил он.

Однако, если садовод уже высадил что-либо раньше положенного срока, помочь растениям можно. Например, накрыв все специальной тканью, которая пропускает воздух, но при этом позволяет поддерживать оптимальный микроклимат, посоветовала Людмила Голосова





председатель Профсоюза садоводов России Людмила Голосова Это спанбонд, агроткань и кокосовое волокно. Достаточно покрыть грядку по всей площади и укрепить по краям. Сделать это можно с помощью подручных средств: камней, кирпичей, деревянных брусков или досок либо же купить специальные пластиковые шпильки или металлические скобы.

Такими тканями, в частности спанбондом, можно укрыть посадки и в теплице. Также для дополнительного утепления двери в парник нужно закрыть, заключила она.

Правильные удобрения

Если же сильных морозов не случится, после первого потепления растения нужно открыть и удобрить.

"В Подмосковье очень много глинистой почвы, поэтому важно взрыхлить ее и удобрить, чтобы корни дышали и растение развивалось", – пояснила Людмила Голосова.

Для этих целей подойдут различные удобрения, например минеральные (мочевина, аммиачная селитра) или органические (навоз, настой куриного помета), заключила специалист.

В свою очередь, Игорь Муханин добавил, что с середины апреля под каждое дерево на участках в Московской области нужно вносить комплексное удобрение (нитроаммофоску) – по 50–100 граммов.



президент Ассоциации садоводов России, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Игорь Муханин В начале цветения дают аммиачную селитру – по 50–60 граммов под каждое дерево и повторяют через 10 дней.

По словам эксперта, еще одним хорошим микроудобрением является изабион – смесь аминокислот, которая помогает деревьям и кустарникам восстанавливаться после заморозков.

Для этого 20 граммов смеси нужно размешать в ведре воды объемом 10 литров, а затем опрыскивать огород. Препарат можно использовать один раз до, один раз во время и один раз после заморозков, заключил Муханин.