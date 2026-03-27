Эксперт Воронова: морковь, салат и свеклу можно высаживать в открытый грунт в апреле

Активные работы в саду и огороде стоит начинать уже в апреле, считают садоводы. Что нужно сделать в первую очередь, а с чем стоит повременить до мая и полноценного цветения – в материале Москвы 24.

Начать с порядка

В конце апреля в Москве и Центральной России ожидается жаркая погода с температурой до плюс 21 градуса, сообщил метеоролог Михаил Семенов. Однако до этого возможны осадки и периоды похолодания.

При этом снег в Подмосковье к началу апреля сойдет еще не везде: как пояснила эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова, на юге области дачники ожидают этого только к 10 апреля. Однако начинать садовые работы можно уже сейчас, и делать это стоит с теплиц.

"Это главный источник ранней зелени. В парнике уже можно посеять редис для раннего употребления – он быстро даст урожай, а также салат (листовой и кочанный), шпинат, руколу, укроп – любую зелень. Кроме того, самое время высадить лук на перо", – рассказала эксперт.

Для этого нужно взять луковицы репчатого лука, которые были собраны осенью и сейчас уже начали прорастать, и высадить в теплицу. В таких условиях можно получить качественную свежую зелень.

"Еще один важный момент: в теплице надо посеять семена капусты – белокочанной, цветной, брокколи. Тогда к началу мая будет отличная, закаленная рассада, которую получится перенести в открытый грунт. Дома такую вырастить практически невозможно, потому что капусте для нормального развития нужно около плюс три – пять градусов", – добавила Воронова.

Также, когда снег окончательно сойдет, можно наводить порядок на участке: сгребать сухостой, убирать мусор, который накопился за зиму, и самое главное – снимать укрытия с растений.

"Сейчас это сделать технически сложно, потому что они вмерзли в снег и лед, но к 10 апреля, когда все оттает и размягчится, можно приступать. Снимать укрытия нужно не со всех растений сразу. Розы и виноград можно открывать раньше – им страшны только сильные морозы", – уточнила садовод.

При этом крупнолистные гортензии и клематисы стоит освобождать от утепления в последнюю очередь.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Когда грядки разморозятся и их можно будет вскапывать (ориентировочно к 20 апреля), стоит приступать к посевам в открытый грунт. Сеять можно холодостойкие культуры: морковь, свеклу, корневую петрушку, салат, редис, горох. А вот огурцы, томаты, перцы, баклажаны – все, что любит тепло, – придется оставить до мая, когда почва хорошо прогреется и минует угроза заморозков.

Что касается удобрений: для ранних культур, по словам эксперта, в теплице вносить подкормки не нужно. В почве после прошлого сезона остается достаточно питательных веществ для редиса и зелени.

"Более того, если внести удобрения и по случайности переусердствовать, избыток азота и других элементов может перейти в зелень, в итоге получится не полезный продукт, а, наоборот, накопление нитратов. Поэтому лучше пусть растения используют то, что уже есть в почве. Удобрения потребуются только для более требовательных культур – томатов, перцев, баклажанов – уже после их высадки", – пояснила она.

Кроме того, многие начинающие дачники надеются получить клубнику в теплице уже в конце мая, посадив купленную рассаду. Однако эксперт обратила внимание, что рассада с двумя-тремя листочками в первый год только наращивает корневую систему, адаптируется к новому месту и накапливает ресурсы, необходимые для плодоношения.

"Полноценный урожай можно получить только на следующий сезон. Максимум, на что получится рассчитывать в первый год, – одна-две ягоды для пробы. Если же есть взрослое растение, выкопанное еще осенью, его можно пересадить в теплицу, и оно даст урожай раньше. Но сейчас, весной, выкапывать и пересаживать взрослую клубнику уже поздно", – заключила она.

Подготовить почву

В то же время биолог, агроном Михаил Воробьев в разговоре с Москвой 24 обратил внимание на то, что весной есть несколько важных агроприемов, которые помогут заложить основу для хорошего урожая.

"Первое – весеннее закрытие влаги. Когда снег сходит и земля чуть подсыхает, талая вода начинает интенсивно испаряться, и почва быстро сохнет. Чтобы этого избежать, нужно разрыхлить верхний слой граблями или культиватором. Разрыхленная корка не дает влаге уходить, и в дальнейшем поливы потребуются реже", – пояснил он.

Альтернативный способ сохранения влаги – мульчирование опавшими листьями. Если разложить их слоем 15–20 сантиметров на местах будущих посадок, это не только сохранит влагу, но и существенно замедлит рост сорняков, которые иначе заполнят все грядки до высадки основных культур, добавил эксперт.

"Чтобы ускорить прогрев почвы в теплице, можно расстелить на грядках старую пленку – это создаст дополнительный парниковый эффект. В солнечный день температура воздуха в теплице может подняться до 25–30 градусов, но почва остается холодной, и пленка поможет ее прогреть быстрее", – добавил агроном.

По его словам, полезно запастись талой водой: она скапливается в дренажных канавках. Растения реагируют на нее гораздо лучше, чем на речную, озерную или колодезную воду.





Михаил Воробьев биолог, агроном Что касается подкормок, весной есть четкий график: вносятся азотные удобрения, которые стимулируют рост надземной части растений – стеблей и листьев. К ним относятся все виды селитры (аммиачная, кальциевая, натриевая), карбамид (мочевина), а также навоз, особенно конский. Свежий навоз лучше вносить под картофель, редис, репу, клубнику.

Он уточнил, что в целом азотные удобрения стоит использовать после того, как снег сошел. Если участок большой, их рассыпают между растениями в сухом виде и ждут дождя или поливают, чтобы гранулы растворились и питательные вещества поступили к корням.

"Обработки от болезней и вредителей начинаются не в апреле, а чуть позже, когда появляются листья и бутоны. Но есть общие ориентиры. Против парши на яблоне и мучнистой росы на крыжовнике первую обработку проводят до цветения", – пояснил агроном.

Он добавил, что против монилиального ожога (монилиоза) на косточковых культурах обработку проводят во время цветения, но обязательно после захода солнца, чтобы не навредить насекомым-опылителям.

Против яблонного цветоеда (долгоносика) обработку делают в период появления бутонов. Для земляничного долгоносика – когда появляются бутоны у земляники, заключил эксперт.