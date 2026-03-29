29 марта, 08:40

Общество
Терапевт Игнатикова: несколько ягод ландыша могут привести к остановке сердца

Опасная красота: какие весенние цветы ядовиты для людей

Некоторые весенние цветы могут не только радовать и поднять настроение, но оказаться опасными для здоровья, предупредили эксперты. Какие из них являются ядовитыми – в материале Москвы 24.

Осторожно с ароматом

Фото: 123RF.com/goodmoments

Подснежники, печеночница и волчье лыко являются самыми ядовитыми из раннецветущих растений, рассказал Москве 24 кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Филин. Первые два цветка содержат токсичные вещества, которые при попадании в организм раздражают слизистую и способны вызвать отравление. Кроме печеночницы, нужно относиться с осторожностью к растениям из семейства лютиковые в целом (лютик, адонис, анемона и купальница): сильнодействующие вещества содержатся в их соке.

Опасность волчьего лыка заключается в том, что с виду это красивый кустарник с розовыми цветами. Созревшие плоды представляют собой ягоды красного цвета, и по неосторожности люди срывают их. Одного контакта сока ягоды с кожей достаточно, чтобы вызвать дерматит, а при употреблении можно вовсе отравиться.
Алексей Филин
кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород"

Эксперт добавил, что ландыш тоже является смертельно опасным растением, его цветение приходится на конец мая – начало июня. Причина в сердечных гликозидах, которые влияют на сердечный ритм: оказывают кардиотоническое и антиаритмическое действие.

"Растение содержит в большом количестве это вещество, и причем оно ядовито все целиком: листья, корни и плоды. Если человек по неосторожности какую-то часть цветка проглотит, то нужно вызывать скорую помощь. Ландыш способен вызвать проблемы с сердцем вплоть до его остановки из-за своей токсичности", – предостерег Филин.

Биолог рекомендовал тщательно промыть руки, если был контакт с ландышами, чтобы части растения не попали в организм.

В свою очередь, врач-терапевт Елена Игнатикова предупредила в разговоре с Москвой 24, что смертельной дозой ландыша для ребенка могут быть 2–3 ягоды, для взрослого – 5–10.

"Контакт с кожей редко приводит к тяжелому отравлению, но все же может вызвать местную аллергическую реакцию или контактный дерматит", – отметила она.

Биолог Филин также добавил, что не существует растений, которые способны "убить запахом", однако резкий аромат некоторых может спровоцировать аллергическую реакцию, симптомами которой могут быть, например, головокружение или головная боль.

"Чувствительным людям лучше избегать растений с сильным "густым" ароматом, тем более не приносить их в помещение", – отметил он.

Также Филин добавил, что безопасные для человека цветы могут нести угрозу домашним питомцам. Например, многие первоцветы, нарциссы и тюльпаны.

"Существует миф, согласно которому кошки и собаки избегают ядовитых растений, но это в дикой природе, если их научили родители. Домашние же животные, например, которые никогда не были на улице, не смогут оценить опасность цветка. Им все интересно, поэтому букеты лучше убирать от них подальше", – порекомендовал эксперт.

Еще один популярный цветок весны – сирень – безопасен для большинства людей, но к нему с осторожностью нужно относиться тем, у кого есть индивидуальная непереносимость и склонность к головной боли. Сильный аромат способен спровоцировать ухудшение состояния, указал биолог.

Опасные букеты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Терапевт Елена Игнатикова добавила, что опасными также считают следующие цветы: наперстянка (дигиталис) – она, как и ландыши, содержит сердечные гликозиды, но в еще более высокой концентрации; цикута – содержит цикутотоксин, вызывающий судороги и остановку дыхания; болиголов пятнистый – в составе есть алкалоиды (кониин), вызывающие паралич; клещевина – опасна из-за рицина, который вызывает тяжелый гастроэнтерит и полиорганную недостаточность (нарушение функции двух и более органов или систем).

Цветение некоторых растений (например, семейств сложноцветных, злаковых, а также березы) может спровоцировать аллергию из-за пыльцы. А борщевик Сосновского и ясенец из-за фуранокумаринов часто становятся причиной фотодерматита (ожога), иногда серьезного – первой-второй степени.
Елена Игнатикова
врач-терапевт

Скорость появления первых симптомов при отравлении цветами зависит от вида растения и дозы. Например, если говорить о сердечных гликозидах (ландышах), то они появятся примерно в течение 15–30 минут. Это могут быть резкое замедление пульса, "перебои" в работе сердца, падение артериального давления, потемнение в глазах.

Также при отравлении цветами могут начаться проблемы с ЖКТ: тошнота, неукротимая рвота (иногда с кровью), обильное слюнотечение, жжение во рту и глотке, диарея, добавила врач.

В этом случае важно прекратить контакт с ядом, убрать остатки растения изо рта, промыть его водой и вызвать скорую помощь, особенно если у пострадавшего есть симптомы нарушения сознания и дыхания. Если сок попал на кожу, то обильно промыть это место водой с мылом, а также закрыть от солнца.

Игнатикова подчеркнула, что категорически не рекомендуется вызывать рвоту, если растение относится к группе сердечных гликозидов. Рвота может спровоцировать вагусный рефлекс (раздражение блуждающего нерва), который на фоне отравления сердечными гликозидами может спровоцировать моментальную остановку сердца.

Также нельзя давать пострадавшему молоко, жиры или кисломолочные продукты. Эти продукты ускоряют всасывание жирорастворимых токсинов, заключила терапевт.

Читайте также


Главное

Что важно знать при покупке дачного участка?

Важны коммуникации: их наличие и стоимость подключения

Перед покупкой стоит запросить правоустанавливающие документы и архивные выписки

Читать
закрыть

Почему в России предложили приравнять питбайки к мотоциклам?

На питбайки, ввозимые в РФ, нет утильсбора, они не проходят таможенную очистку

Каждый год происходят несчастные случаи среди детей, управляющих питбайками

Читать
закрыть

Какие сюрпризы подарит погода москвичам весной-летом 2026 года?

Эксперты предсказывают нашествие комаров в конце апреля – мае

Погода сделала подарок для дачников: высаживать рассаду можно раньше

Читать
закрыть

Как вести себя при встрече с пресмыкающимися?

Рептилия может ужалить, когда ее пытаются поймать, убить или тыкают в нее палкой

Стоит ходить в лес в кроссовках, резиновых сапогах или другой высокой и прочной обуви

Читать
закрыть

Почему колоноскопия стала популярна среди блогеров?

Желание показать все в деталях появляется на фоне подмены понятий "настоящей" и "виртуальной" жизни

Блогеры пытаются удержать внимание любыми способами

Читать
закрыть

Как могут наказать за нарушение правил при жарке шашлыков?

За розжиг костра в парке вне специально отведенных мест грозит штраф

Если в результате пикника был причинен тяжкий вред здоровью человека, можно лишиться свободы

Читать
закрыть

Стоит ли обустраивать морские контейнеры для жизни на даче?

Контейнеры часто выбирают как альтернативу долгостроящимся кирпичным домам

Эксперты уверены: контейнеры стоит рассматривать как вариант для турбаз или кафе

Читать
закрыть

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

