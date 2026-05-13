13 мая, 14:45

Экономика

К столичному порталу поставщиков присоединился 45-й регион-заказчик

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Портал поставщиков Москвы пополнился 45-м регионом-заказчиком – Еврейской автономной областью (ЕАО). Об этом сообщила заммэра, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Теперь заказчики из ЕАО могут приобретать товары, работы и услуги у предпринимателей по всей России. В свою очередь, сами поставщики, которых на портале насчитывается свыше 400 тысяч, получили возможность расширить бизнес и увеличить число сделок.

"Предприниматели из Еврейской автономной области предлагают свою продукцию на платформе с 2019 года. Сейчас здесь зарегистрировано около 40 компаний из этого региона, и мы ожидаем, что заключение соглашения будет способствовать росту их числа", – подчеркнула Багреева.

Подписание соглашения о подключении ЕАО к порталу поставщиков произошло в рамках XXI Всероссийского форума-выставки "Госзаказ". Договор направлен на обеспечение равного доступа заказчиков из региона к закупкам на платформе, развитие конкуренции, увеличение взаимодействия между поставщиками и заказчиками, повышение эффективности контрактной системы и вовлечение малого и среднего бизнеса в госзаказы.

Как рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, на одного заказчика на портале приходится шесть предпринимателей, что создает высокий уровень конкуренции и позволяет учреждениям страны приобретать качественную продукцию по выгодным ценам, экономя бюджетные средства.

"За последние пять лет число регионов, государственные и муниципальные учреждения которых могут публиковать закупки на платформе, выросло на четверть – с 36 до 45. Количество заказчиков увеличилось на 18% и сейчас превышает 60 тысяч", – добавил он.

Ранее стало известно, что за первый квартал 2026 года на столичном портале поставщиков заключили более 120 тысяч контрактов. Самой востребованной категорией стали строительные товары, по ним совершено около 4 тысяч сделок. Кроме того, на бытовую технику и хозтовары пришлось 3,5 тысячи контрактов, а на медицинские изделия – 3,2 тысячи.

