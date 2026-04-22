Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

22 апреля, 10:59

Более 120 тыс контрактов заключили на портале поставщиков Москвы в I квартале 2026 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За первый квартал 2026 года на столичном портале поставщиков заключили более 120 тысяч контрактов, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она отметила, что портал поставщиков стал незаменимым инструментом в сфере закупок как для заказчиков, так и для бизнеса. Это происходит благодаря удобству, оперативности и прозрачности процессов.

"Он дает возможность государственным организациям быстро приобретать нужную продукцию, а предпринимателям – выводить свое дело на новый уровень", – передает ее слова портал мэра и правительства Москвы.

Багреева добавила, что самой востребованной категорией стали строительные товары, по ним совершено около 4 тысяч сделок. Кроме того, на бытовую технику и хозтовары пришлось 3,5 тысячи контрактов, а на медицинские изделия – 3,2 тысячи контрактов.

Всего на портале поставщиков, который является межрегиональной платформой, работают более 400 тысяч предпринимателей со всей России, а также свыше 60 тысяч государственных и муниципальных заказчиков из 44 российских регионов. При этом все процессы на портале полностью переведены в цифровой формат – контракты заключаются и исполняются дистанционно, для завершения сделок используется электронная подпись.

Руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, в свою очередь, отметил, что наибольшую активность на портале проявили предприниматели из столицы и Московской области, а также Пермского края, Санкт-Петербурга и Кемеровской области. На них пришлось около 27% от общего количества контрактов.

"Межрегиональный характер сотрудничества – одна из ключевых особенностей портала поставщиков, которая делает его универсальной платформой для масштабирования бизнеса", – добавил он.

Ранее сообщалось, что в 2025 году столичные заказчики сэкономили в госзакупках более 100 миллиардов рублей. В конкурентных закупках участвовали не менее четырех поставщиков на один лот, что обеспечивало высокий уровень конкуренции. Он способствовал снижению начальных максимальных цен в ходе торгов.

