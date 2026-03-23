23 марта, 10:35

Экономика

Число предпринимателей на столичном портале поставщиков достигло 400 тысяч

Количество предпринимателей, зарегистрированных на столичном портале поставщиков, достигло 400 тысяч. Об этом сообщила заммэра, руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

Вице-мэр подчеркнула, что с начала года число предпринимателей выросло на 10 тысяч. Межрегиональная платформа обеспечивает для них прозрачность и оперативность закупок.

"Портал привлекает предпринимателей возможностью заключать сделки с заказчиками из более чем четырех десятков регионов, расширять географию продаж и развивать бизнес. <...> Активнее всего площадкой пользуются представители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Пермского и Красноярского края – это около 70% работающих на портале предпринимателей", – отметила Багреева.

Перечень товаров, работ и услуг на платформе включает в себя более 3,4 миллиона уникальных наименований. Ежедневно здесь заключается свыше 1,5 тысячи контрактов.

Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов уточнил, что новые пользователи с начала 2026 года заключили на портале уже 2 тысячи контрактов на сумму более 700 миллионов рублей.

Платформа предоставляет индивидуальным предпринимателям, самозанятым и физическим лицам со всей страны возможность реализовать свою продукцию государственным заказчикам. Город постоянно совершенствует функции портала, учитывая пожелания пользователей.

В феврале к порталу присоединился 44-й регион-заказчик – Курская область. Подключение состоялось в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного прошлой осенью. Теперь государственные и муниципальные учреждения области смогут закупать товары и услуги по оптимальным ценам в разных регионах страны.

