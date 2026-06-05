Собянин сообщил об уничтожении уже шести БПЛА, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Еще три вражеских БПЛА, летевших на Москву, были уничтожены силами ПВО Минобороны, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Градоначальник подчеркнул, что в настоящий момент на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Атака на Москву началась утром в пятницу, 5 июня. Первый дрон был уничтожен примерно в 05:24 по московскому времени. Всего над столичным регионом было сбито уже шесть беспилотников.

В связи с этим в аэропортах Жуковский и Домодедово были введены временные ограничения. Во Внуково рейсы принимаются и выпускаются по согласованию с соответствующими органами.

