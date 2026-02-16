Собянин: к московскому порталу поставщиков присоединилась Курская область

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Курская область присоединилась к столичному порталу поставщиков, став 44-м регионом-заказчиком на платформе. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

Подключение состоялось в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного прошлой осенью. Теперь государственные и муниципальные учреждения Курской области смогут закупать товары и услуги по оптимальным ценам в разных регионах страны. В то же время зарегистрированные на портале предприниматели получили доступ к новому рынку сбыта.

Поставщики из Курской области работают на платформе с 2017 года, отметил Собянин. За это время они заключили более 2,6 тысячи сделок на сумму 466,5 миллиона рублей, чаще всего поставляя продукцию в Москву.

Мэр добавил, что портал поставщиков, созданный в 2013 году для автоматизации закупок малого объема, помогает наладить взаимодействие между государственными заказчиками и бизнесом и постепенно расширяет свою географию.

Сейчас на платформе зарегистрировано более 395 тысяч предпринимателей и представлено более 3,4 миллиона уникальных товаров и услуг. Кроме того, на портале совершают закупки свыше 60 тысяч государственных и муниципальных учреждений из 44 регионов.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в каталог стандартных товарных единиц (СТЕ) портала поставщиков добавили новые решения, упростившие взаимодействие пользователей с системой.

Пользователи получили возможность создавать карточку сразу для целого ряда однотипных товаров. Если раньше каждая единица регистрировалась отдельно, то теперь можно объединить схожие изделия в одну форму заявки. Такое решение существенно ускорило процедуру проверки новых продуктов в каталоге.

Еще одна важное изменение затронуло интерфейс карточки товаров. Там появились 2 ключевые функции: просмотр истории ценообразования и автоматическое приглашение поставщиков актуализировать свои старые предложения с возможностью их повторного размещения.