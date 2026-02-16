РБК: "Яндекс" планирует запуск нового сервиса для заказа такси для молодежи

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В марте "Яндекс" может запустить новое приложение для заказа такси под брендом Fasten. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на IT-рынке.

По имеющимся данным, сервис будет ориентирован на молодую аудиторию в крупных городах. Для этого сегмента разработают отдельную ценовую политику и позиционирование, при этом новый бренд не будет визуально схож с "Яндекс Go" и другими продуктами компании.

В приложении планируется оставить только услугу заказа такси без дополнительных сервисов. Однако непосредственно в компании от комментариев отказались.

По словам управляющего директора Starlink Сергея Фаткина в беседе с изданием, создание отдельного такси-приложения, ориентированного на молодежь, является стратегическим шагом для решения проблемы сегментации, которую трудно эффективно реализовать в рамках существующего крупного бренда.

Он подчеркнул, что это не просто добавление нового продукта, а скорее тонкая настройка под специфические потребности и поведение городской молодежи.

Эксперт Алла Данилина из NMi Group, в свою очередь, отметила необычность такого шага в эпоху экосистем, хотя и назвала его логичным. По ее мнению, создание отдельного приложения позволит привлечь менее платежеспособную молодежь низкими ценами и быстро нарастить базу пользователей.

