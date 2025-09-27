В ГД предложили убрать наценку на перевозку детей в такси

Фото: 123RF/serezniy

Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, регулирующий перевозку детей в такси, сообщила ТАСС первый зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

В настоящее время при заказе такси с детским креслом или бустером стоимость поездки, как правило, увеличивается по сравнению с обычным тарифом. Однако, по мнению парламентария, не должно быть переплаты за то, что в автомобиле такси едет ребенок.

Она отметила, что при перевозке детей есть особые требования к таксисту и его автомобилю.

"Это все мы погружаем внутрь законопроекта, но никакого повышения цены для семей с детьми, для поездок в такси быть не должно", – сказала Буцкая.

Ранее нижняя палата парламента приняла в I чтении проект об увеличении штрафов за нарушение правил перевозки детей. Документ предлагает повысить штрафы для граждан с 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – с 25 до 50 тысяч, для юрлиц – со 100 до 200 тысяч. Предполагается, что внесение изменений в КоАП России позволит снизить количество ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров.