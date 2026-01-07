Уиткофф: Вашингтон ведет переговоры с BlackRock об инвестициях в Украину

Фото: depositphotos/erik3804

Белый дом во главе с президентом США Дональдом Трампом ведет переговоры с инвестиционной компанией BlackRock об инвестициях в экономику Украины. Об этом заявил спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф на пресс-конференции по итогам прошедшей в Париже встречи "коалиции желающих".

По его словам, Штаты хотят создать новые рабочие места на Украине для восстановления страны. По этому вопросу американская администрация сотрудничает с BlackRock и главой компании Ларри Финком.

"Мы убеждены, что сильная экономика напрямую связана с этими протоколами безопасности и работает в их интересах", – подчеркнул Уиткофф.

В Париже 6 января состоялась встреча так называемой "коалиции желающих". По результатам переговоров президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию. Документ предусматривает развертывание многонациональных сил на Украине после окончания конфликта.

При этом, как отметил премьер-министр Польши Дональд Туск, лидеры коалиции утвердили Парижскую декларацию, однако конкретные обязательства отдельных стран в неё включены не были.