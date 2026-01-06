Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 января, 22:28

Политика

Зеленский, Макрон и Стармер подписали декларацию о развертывании сил на Украине

Фото: ТАСС/AP/Toby Melville

Президент Украины Владимир Зеленский, лидер Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию по развертыванию многонациональных сил на Украине после завершения конфликта. Об этом сообщает Reuters по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже.

"Сегодня мы добились значительного прогресса, предоставив надежные гарантии прочного мира", – отметил Макрон.

В свою очередь, канцлер ФРГ Фридрих Мерц указал, что Берлин готов внести свой вклад в усилия по соблюдению возможного перемирия на Украине и разместить войска на прилегающей к ней территории НАТО.

"Я хочу сказать за себя и правительство: мы при этом в принципе ничего не исключаем", – сказал он.

Как рассказал польский премьер Дональд Туск, лидеры коалиции приняли парижскую декларацию, однако конкретные обязательства стран в нее не вошли. По его словам, договоренности о конкретных гарантиях от каждого государства находятся на уровне черновиков.

Туск добавил, что общая позиция будет готова до конца месяца.

Ранее советник президента Литвы Аста Скайсгирите заявила, что страна готова направить на Украину до 150 военных с вооружением и боевой техникой в рамках гарантий безопасности. Она подчеркнула, что на Западе обсуждают модель предоставления Украине гарантий безопасности на срок от 15 до 30 лет.

Вместе с этим представители Украины и США согласовали военный документ о поддержке Киева. Он охватывает обеспечение, восстановление и модернизацию ВСУ. Аналогичная работа проводится и с другими странами-партнерами Киева, уточнил глава Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика