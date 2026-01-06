Зеленский, Макрон и Стармер подписали декларацию о развертывании сил на Украине

Фото: ТАСС/AP/Toby Melville

Президент Украины Владимир Зеленский, лидер Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию по развертыванию многонациональных сил на Украине после завершения конфликта. Об этом сообщает Reuters по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже.

"Сегодня мы добились значительного прогресса, предоставив надежные гарантии прочного мира", – отметил Макрон.

В свою очередь, канцлер ФРГ Фридрих Мерц указал, что Берлин готов внести свой вклад в усилия по соблюдению возможного перемирия на Украине и разместить войска на прилегающей к ней территории НАТО.

"Я хочу сказать за себя и правительство: мы при этом в принципе ничего не исключаем", – сказал он.

Как рассказал польский премьер Дональд Туск, лидеры коалиции приняли парижскую декларацию, однако конкретные обязательства стран в нее не вошли. По его словам, договоренности о конкретных гарантиях от каждого государства находятся на уровне черновиков.

Туск добавил, что общая позиция будет готова до конца месяца.

Ранее советник президента Литвы Аста Скайсгирите заявила, что страна готова направить на Украину до 150 военных с вооружением и боевой техникой в рамках гарантий безопасности. Она подчеркнула, что на Западе обсуждают модель предоставления Украине гарантий безопасности на срок от 15 до 30 лет.

Вместе с этим представители Украины и США согласовали военный документ о поддержке Киева. Он охватывает обеспечение, восстановление и модернизацию ВСУ. Аналогичная работа проводится и с другими странами-партнерами Киева, уточнил глава Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

