Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 февраля, 07:31

Транспорт

Москвичам рекомендовали пересесть на метро из-за снега и перекрытий

Фото: Москва 24/Анна Селина

Жителям и гостям Москвы лучше пользоваться метро для поездок по городу в среду, 25 февраля. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

В Москве в этот день возможны локальные перекрытия движения. Кроме того, синоптики прогнозируют снег в течение дня.

"Поездки на машине займут больше времени. Планируйте маршруты заранее и выезжайте после 19:00 – так будет быстрее", – говорится в сообщении.

В Дептрансе отметили, что чем меньше авто на дорогах, тем быстрее и эффективнее смогут работать коммунальные службы, расчищая участки от снега. Водителей призвали не парковаться вдоль дорог, пропускать снегоуборочные машины и не мешать их проезду.

Ожидается, что снегопад продлится в Москве до четверга, 26-го числа. Специалисты очищают улично-дорожную сеть города в цикличном режиме. Особое внимание уделяется ключевым магистралям для обеспечения проезда скорой помощи, оперативных служб и общественного транспорта.

Помимо непогоды, столичных водителей предупредили об ограничении движения транспорта на участке улицы Поляны в районе Южное Бутово до 31 октября. Данные меры связаны со строительством инженерных сетей.

Средняя скорость движения на дорогах Москвы составила 33 километра в час 24 февраля

Читайте также


транспортпогодагород

Главное

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика