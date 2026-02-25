25 февраля, 07:31Транспорт
Москвичам рекомендовали пересесть на метро из-за снега и перекрытий
Фото: Москва 24/Анна Селина
Жителям и гостям Москвы лучше пользоваться метро для поездок по городу в среду, 25 февраля. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.
В Москве в этот день возможны локальные перекрытия движения. Кроме того, синоптики прогнозируют снег в течение дня.
"Поездки на машине займут больше времени. Планируйте маршруты заранее и выезжайте после 19:00 – так будет быстрее", – говорится в сообщении.
В Дептрансе отметили, что чем меньше авто на дорогах, тем быстрее и эффективнее смогут работать коммунальные службы, расчищая участки от снега. Водителей призвали не парковаться вдоль дорог, пропускать снегоуборочные машины и не мешать их проезду.
Ожидается, что снегопад продлится в Москве до четверга, 26-го числа. Специалисты очищают улично-дорожную сеть города в цикличном режиме. Особое внимание уделяется ключевым магистралям для обеспечения проезда скорой помощи, оперативных служб и общественного транспорта.
Помимо непогоды, столичных водителей предупредили об ограничении движения транспорта на участке улицы Поляны в районе Южное Бутово до 31 октября. Данные меры связаны со строительством инженерных сетей.
