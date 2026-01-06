Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 января, 18:33

Политика

Литва направит на Украину до 150 военных с боевой техникой

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Литва готова направить на Украину до 150 военных с вооружением и боевой техникой в рамках гарантий безопасности. Об этом в эфире местной радиостанции "Жиню радияс" сообщила советник президента страны Аста Скайсгирите.

"Мы высказываемся за максимально продолжительный срок гарантий, которые могут быть предоставлены Украине, и готовы участвовать в этом своим контингентом", – сказала она.

По словам советника, на Западе обсуждают модель предоставления Украине гарантий безопасности на срок от 15 до 30 лет. Скайсгирите указала, что Литва приняла на себя обязательство оказывать Киеву помощь в размере 0,25% валового внутреннего продукта страны.

"Принятого обязательства мы придерживаемся", – добавила она.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф обсудил с представителями Европы меры поддержки постконфликтного "процветания" Украины. Стороны уделили внимание дальнейшим шагам в рамках мирного процесса, включая укрепление гарантий безопасности и разработку эффективных механизмов предотвращения конфликтов.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что украинские власти и их западные покровители должны признать новые территориальные реалии, которые появились после вступления в состав РФ Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Западные СМИ прокомментировали переговоры Трампа и Зеленского

Читайте также


политика

Главное

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика