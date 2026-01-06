Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Литва готова направить на Украину до 150 военных с вооружением и боевой техникой в рамках гарантий безопасности. Об этом в эфире местной радиостанции "Жиню радияс" сообщила советник президента страны Аста Скайсгирите.

"Мы высказываемся за максимально продолжительный срок гарантий, которые могут быть предоставлены Украине, и готовы участвовать в этом своим контингентом", – сказала она.

По словам советника, на Западе обсуждают модель предоставления Украине гарантий безопасности на срок от 15 до 30 лет. Скайсгирите указала, что Литва приняла на себя обязательство оказывать Киеву помощь в размере 0,25% валового внутреннего продукта страны.

"Принятого обязательства мы придерживаемся", – добавила она.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф обсудил с представителями Европы меры поддержки постконфликтного "процветания" Украины. Стороны уделили внимание дальнейшим шагам в рамках мирного процесса, включая укрепление гарантий безопасности и разработку эффективных механизмов предотвращения конфликтов.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что украинские власти и их западные покровители должны признать новые территориальные реалии, которые появились после вступления в состав РФ Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

