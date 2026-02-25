Минфин США расширил список антироссийских санкций

Фото: depositphotos/borjomi88

Министерство финансов США расширило санкционный список по линии России, включив в него три организации и четыре физлица. Об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина страны.

Под новые ограничения подпали россияне Олег Кучеров, Марина Васанович и Сергей Зеленюк, а также один гражданин Узбекистана. Помимо этого, в списке оказались российская компания "Матрица" и зарегистрированные в ОАЭ предприятия Special Technology Services и Advance Security Solutions.

Утверждается, что указанные лица и организации были включены в санкционный список из-за якобы угроз в сфере кибербезопасности.

Ранее Великобритания расширила на 297 позиций санкционный список в отношении России. Всего в него вошли 240 компаний, 7 физических лиц и 50 судов. В том числе санкции введены против 9 российских банков.

Кроме того, глава МИД Канады Анита Ананд анонсировала дополнительные санкции против России, которые преимущественно затрагивают энергетическую отрасль. Она напомнила, что ранее было введено свыше 4 тысяч санкций против физических и юридических лиц. Теперь речь идет о еще 51 новом ограничении.