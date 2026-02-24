Британия расширила антироссийский санкционный список

Фото: depositphotos/Mermolenko

Великобритания расширила на 297 позиций санкционный список в отношении России. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Всего в список вошли 240 компаний, 7 физических лиц и 50 судов. В том числе санкции введены против 9 российских банков.

В частности, под ограничения подпали АО "Росатом Энергетические Проекты" и его генеральный директор Андрей Рождествин, связанная с "Росатомом" компания Rusatom Overseas, ООО "Газпром СПГ Портовая", ПАО "Транснефть", АО "Ступинская Металлургическая Компания", ОАО "Дальприбор", ООО "Уральский дизель-моторный завод", АО "Африкантов".

Среди банков – Аверс Банк, Точка Банк, Почта Банк, Фора-Банк, Ак Барс, Ланта-Банк, Синара Банк, Абсолют Банк, Транскапиталбанк.

Также ограничения затронули 142 компании из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), 39 из КНР, 3 из Таиланда, 2 из Индии и 1 из Польши. В списках есть и грузинские телеканалы Imedi TV и POSTV.

В МИД Великобритании заявили, что этот санкционный список против России стал самым большим.

Лондон в декабре 2025 года уже расширял санкционный список в отношении Москвы. Тогда под ограничения подпали Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, военный блогер Михаил Звинчук, Центр геополитических экспертиз и его основатель, философ Александр Дугин, а также военно-аналитический центр "Рыбарь".

