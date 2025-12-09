Британия расширила санкционный список в отношении России

Фото: 123RF.com/pauws99

Великобритания расширила на семь позиций санкционный список в отношении России, сообщается на сайте правительства страны.

Под ограничения подпали Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, военный блогер Михаил Звинчук, Центр геополитических экспертиз и его основатель, философ Александр Дугин, военно-аналитический центр "Рыбарь".

Кроме того, санкции затронули брюссельские информационные ресурсы "Голос" и Euromore.

До этого Британия расширила антироссийский санкционный список на 12 позиций. Ограничения ввели в том числе против Главного управления Генштаба Вооруженных сил России, а также против 11 физических лиц.

Трое граждан являются офицерами. Утверждалось, что они якобы ответственны за организацию враждебной деятельности на Украине и по всей Европе. Еще восемь россиян оказались под санкциями из-за "враждебной киберактивности".

