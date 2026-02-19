МЧС учредит отряды саперов в Белгородской, Волгоградской, Курской и Херсонской областях

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

По поручению Владимира Путина МЧС РФ приступило к формированию новых подразделений разминирования в нескольких регионах страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Дополнительные отряды будут созданы в пяти областях: Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Херсонской. Помимо этого, усиление саперных мощностей произойдет в действующих спасательных воинских формированиях и центрах МЧС.

Как заявил глава министерства Александр Куренков, на первом этапе решения приняты в рамках установленной штатной численности ведомства. Новые структуры призваны повысить эффективность работ по очистке территорий от взрывоопасных предметов.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что работа по разминированию приграничья Курской области была усилена. По его словам, на полное разминирование региона потребуется больше года.