Неразорвавшиеся блоки сбитых ATACMS нашли в СНТ Воронежа

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Воронеже в садоводческом товариществе были найдены неразорвавшиеся блоки сбитых ракет ATACMS. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Один из неразорвавшихся блоков лежит в 150 метрах от ближайших строений, а другой – возле дачного дома. Территория оцеплена, обследование длилось не один день", – сказал глава региона.

По его словам, саперы приняли решение подрывать их на месте. В связи с этим жителей ряда домов временно эвакуируют. При этом ближайшие здания, скорее всего, получат повреждения.

"Поручил проработать для их собственников, при необходимости, не только вопрос размещения в ПВР, но и все возможные меры поддержки и компенсации", – добавил Гусев.

Взрывные работы проведут 22 ноября около 14:00.

ВСУ попытались атаковать объекты в Воронеже американской оперативно-тактической баллистической ракетой ATACMS. Все четыре ракеты были нейтрализованы боевыми расчетами зенитной ракетной системы С-400 и комплексом "Панцирь".

В свою очередь, депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал провокацией попытку удара по России ракетами ATACMS. По его словам, украинские власти стремятся любой ценной втянуть Штаты в открытое противостояние с Россией.

В Кремле также подчеркнули, что Вооруженные силы РФ противостоят украинским попыткам наносить удары западным оружием по территории страны. Российские войска, как и раньше, работают исключительно по военным и околовоенным целям на Украине.