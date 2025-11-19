В Госдуме назвали провокацией попытку удара по России ракетами ATACMS

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Использование Украиной американских ракет ATACMS для удара вглубь территории России является провокацией. Об этом рассказал депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

"Киевский режим пошел на целенаправленную провокацию, чтобы использовать американские ракеты для срыва консультаций и переговоров между Россией и США по мирному урегулированию украинского военного конфликта", – приводит слова Шеремета РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что украинские власти стремятся любой ценной втянуть Штаты в открытое противостояние с Россией. При этом необходимо разобраться, действовал ли киевский режим самостоятельно, принимая решения по атаке.

По словам Шеремета, президент Украины Владимир Зеленский "цепляется, как утопающий за соломину", чтобы удержаться у власти.

"Зеленский идет на любые мерзости и ухищрения, добиваясь эскалации конфликта, чтобы отвлечь международное внимание от разгорающегося на Украине коррупционного скандала и подставить США", – считает депутат.

Ранее министерство обороны РФ заявило, что все четыре ракеты были нейтрализованы боевыми расчетами зенитной ракетной системы С-400 и комплексом "Панцирь" во время противоракетного боя. Российские войска также определили, откуда были запущены ATACMS – установки были выявлены в районе населенного пункта Волосская Балаклея.

В результате Вооруженные силы России нанесли удар по ракетной позиции украинских войск. Были уничтожены две MLRS с боекомплектом, а также личный состав боевых расчетов.