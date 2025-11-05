Дроны атаковали объекты энергетической инфраструктуры под Владимиром

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вражеские беспилотники атаковали объекты энергетической инфраструктуры в пригороде Владимира. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

На месте уже работают специалисты, с наступлением светлого времени суток они начнут ликвидацию последствий.

"Просьба сохранять спокойствие. Все системы жизнеобеспечения работают в нормальном режиме", – добавил Авдеев.

Ранее дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать промышленный комплекс Стерлитамака. Обломки БПЛА упали в промышленной зоне, в результате взрыва на нефтехимическом заводе произошло частичное обрушение цеха водоочистки. Никто из работников не пострадал.

Кроме того, в Волгоградской области при падении обломков дрона пожар вспыхнул на площадке электрической подстанции "Фроловская". Предварительно, в результате этой атаки также обошлось без пострадавших.