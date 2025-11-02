02 ноября, 10:07Происшествия
Административное здание повреждено из-за падения обломков БПЛА под Воронежем
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Административное здание получило повреждения в результате падения обломков БПЛА в Воронежской области, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.
По его словам, минувшей ночью были уничтожены и подавлены пять дронов. Из-за падения обломков в одном из муниципалитетов незначительные повреждения получило одно здание. Предварительно, среди граждан пострадавших нет.
Ранее фрагменты украинского беспилотника упали на территории ТЭЦ в Орле. В результате было повреждено оборудование, однако возгорания не последовало. Из местных жителей никто не пострадал.
До этого несколько частных домов получили повреждения остекления и фасадов после атаки дрона в Донецке.
