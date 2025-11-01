График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

01 ноября, 17:20

Регионы

Глава Дагестана наградил заблокировавшего взлет 30 БПЛА под Иркутском дальнобойщика

Фото: телеграм-канал "администрация Главы РД"

Глава Дагестана Сергей Меликов наградил водителя дальних рейсов Шамиля Гамидова, помогшего военным заблокировать около 30 БПЛА на трассе в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы республики.

Житель Сергокалинского района получил медаль "За проявленное мужество".

"Благодаря решительным действиям нашего земляка удалось обезвредить около 30 дронов, запрограммированных на атаку по ракетоносцам и другим самолетам вооруженных сил", – отметил глава Дагестана.

ВСУ атаковали беспилотниками Сибирь 1 июня. Дроны вылетали из фуры и двигались в сторону военной части, которая расположена в поселке Среднем. В результате украинской стороной был совершен один сброс на старое здание в Новомальтинске. Большегруз после произошедшего был блокирован.

Спустя время в соцсетях распространились кадры того, как люди пытались помешать работе беспилотников. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пообещал дать данным действиям оценку и принять после решение о награждении этих граждан.

В свою очередь, глава движения "Зов народа" Руслан Шаламов назвал инициативу местных жителей примером мужества, которое должно быть известно всей России.

