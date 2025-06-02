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02 июня, 11:26

Происшествия

Власти Иркутской области могут наградить граждан, помешавших атаке БПЛА

Фото: телеграм-канал "Инцидент Иркутск"

Власти Иркутской области рассматривают возможность наградить граждан, которые пытались препятствовать атаке ударных БПЛА в поселке Среднем Усольского района. Об этом заявил глава региона Игорь Кобзев, сообщает телеканал "360".

"Вчера (1 июня 2025 года. – Прим. ред.) в социальных сетях опубликовали кадры с неравнодушными гражданами, которые пытались препятствовать работе беспилотников. В рамках оперативного штаба дадим оценку их действиям и примем решение о поощрении", – сказал Кобзев.

В свою очередь, глава движения "Зов народа" Руслан Шаламов назвал действия местных жителей примерами мужества, которые должны быть известны всей России.

Первая в Сибири атака беспилотников произошла 1 июня на военную часть в поселке Среднем. По словам Кобзева, один сброс был совершен на старое здание в Новомальтинске. Источником запуска дронов оказалась фура, ее блокировали. Угроза жизни и здоровья гражданам отсутствовала.

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