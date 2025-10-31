Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 октября, 16:37

Происшествия

Ликвидацию неразорвавшихся боезарядов проведут во Владимире после атаки БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ликвидацию неразорвавшихся боезарядов проведут во Владимире после атаки украинских БПЛА по инфраструктуре, расположенной недалеко от города. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своем телеграм-канале.

Он попросил жителей микрорайона Энергетик не покидать свои дома. Как уточнил глава области, на данный момент все системы работают в штатном режиме.

"Создан оперативный штаб. Вместе с коллегами находимся на месте событий. В прямом контакте с жителями", – указал Авдеев.

Глава региона также подчеркнул, что в результате ночной атаки никто не пострадал. По словам Авдеева, противнику не удалось достичь цели.

Губернатор указал, что оперштаб предпринял необходимые меры для обеспечения безопасности людей. В частности, был запрещен въезд на территорию вблизи объекта, ставшего целью украинской атаки.

Ранее обломки беспилотника упали на территории ТЭЦ в Орле. В результате было повреждено оборудование, однако возгорания на месте нет. Никто из местных жителей не пострадал. При этом электроснабжение было почти полностью восстановлено.

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика