Обломки украинского БПЛА упали на территории ТЭЦ в Орле

Фото: depositphotos/Afotoeu

Обломки беспилотника упали на территории ТЭЦ в Орле, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

В результате падения было повреждено оборудование, однако возгорания на месте нет. Никто из местных жителей не пострадал.

Также Клычков добавил, что электроснабжение было почти полностью восстановлено. Специалисты продолжают ремонтные работы по устранению последствий атаки.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении 14 украинских дронов над регионами России за три часа. Атака продолжалась с 20:00 до 23:00 в четверг, 30 октября. При этом 5 БПЛА было сбито над территорией Воронежской области.