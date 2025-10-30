30 октября, 23:41Происшествия
Силы ПВО ликвидировали 14 украинских БПЛА над регионами РФ за 3 часа
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 14 украинских дронов над регионами России за три часа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Атака продолжалась с 20:00 до 23:00 в четверг, 30 октября. За это время 5 БПЛА было сбито над территорией Воронежской области, 5 – в небе над Белгородской областью, 2 – над Курской областью и по одному – над территориями Калужской и Тульской областей.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении 170 украинских БПЛА над регионами России ночью 30 октября. По данным ведомства, 48 дронов уничтожили над Брянской областью, 21 – на Воронежской, 16 – над Нижегородской, 15 – над Калужской, 14 – над Ростовской, 10 – над Курской.
Также 9 дронов ликвидировали над Московской областью, в том числе 6 летевших на столицу.