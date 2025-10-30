Силы ПВО за ночь сбили 170 украинских дронов над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО за минувшую ночь сбили 170 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 48 дронов уничтожили над Брянской областью, 21 – на Воронежской, 16 – над Нижегородской, 15 – над Калужской, 14 – над Ростовской, 10 – над Курской.

Кроме того, 9 вражеских БПЛА ликвидировали над Московской областью, в том числе 6 летевших на столицу, еще 9 – над Тульской областью, по 5 – над Рязанской, Волгоградской и Новгородской областями, по 4 – над Белгородской и Орловской областями, а также Крымом, еще 1 – над Липецкой областью.

Менее 1% украинских беспилотников, атакующих российские объекты, долетают до цели, рассказал ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Он уточнил, что нефтяные и газовые компании принимают шаги для защиты своих предприятий. Это не только меры инженерного характера, но и работа мобильных огневых групп, сбивающих цели в воздухе.