Шойгу заявил, что до цели долетают меньше 1% украинских БПЛА

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Менее 1% украинских беспилотников, атакующих объекты на территории России, долетают до цели, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время совещания по вопросу защиты критически важных объектов.

"Меньше 1% беспилотников долетает, но меньше 1% – это тоже достижение (целей. – Прим. ред.)", – цитирует его ТАСС.

Шойгу указал, что все российские нефтяные и газовые компании принимают максимальные шаги для защиты своих объектов. Это не только меры инженерного характера, но и работа мобильных огневых групп, которые ликвидируют воздушные цели, подчеркнул секретарь российского Совбеза.

Ранее военные РФ освободили Егоровку в Днепропетровской области, Новониколаевку и Привольное в Запорожской области. Позже Вооруженные силы России полностью зачистили микрорайон Троянда в городе Красноармейске Донецкой Народной Республики (ДНР).

Также российские войска продолжают окружать украинские формирования в районе Купянска. В частности, удалось пресечь несколько попыток формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) вырваться из кольца окружения на правый берег реки Оскол.

