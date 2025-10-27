ВС РФ продолжают уничтожение группировок ВСУ в Купянске и Красноармейске

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска продолжают уничтожение группировок ВСУ в Купянске и Красноармейске, сообщает Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, в Купянске были пресечены четыре попытки украинских формирований вырваться из кольца окружения на правый берег реки Оскол.

"В результате нанесенного огневого поражения артиллерией и беспилотными летательными аппаратами уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ и 6 единиц военной техники, в том числе 2 бронеавтомобиля "Хамви", – уточнили в министерстве.

При этом в Красноармейске ведутся активные наступательные действия по расширению зоны контроля в районе железнодорожного вокзала. Здесь в течение дня уничтожено более 60 украинских военнослужащих, а также 2 боевые бронированные машины и 3 автомобиля.

Ранее Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск. В частности, президенту предоставили отдельный доклад по купянскому и красноармейскому направлениям. На первом в окружении находятся до 5 тысяч военнослужащих противника, а на втором – 5,5 тысячи.

Кроме того, ВС РФ за минувшие сутки атаковала транспортные и энергетические объекты, которые украинские военнослужащие используют для поставок оружия и военной техники в зону боевых действий в Донбассе.