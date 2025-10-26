Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как уточнил представитель Кремля, российский лидер провел совещание с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующими группировками.

"Все они подробно доложили верховному главнокомандующему о ситуации на линии соприкосновения", – отметил Песков.

В частности, Путину предоставили отдельный доклад по купянскому и красноармейскому направлениям. На купянском направлении в окружении находятся до 5 тысяч военнослужащих ВСУ, а на красноармейском – 5,5 тысячи.

Он также добавил, что главе государства предоставили полную информацию о положении дел в зоне СВО.

Как ранее заявил Путин, ВС РФ идут вперед практически по всей линии фронта. По словам президента, российская армия является самой боеспособной "и по выучке личного состава, и по техническим возможностям, по умению их применять и модернизировать".

В свою очередь, Песков отмечал, что для Киева не существует волшебного оружия, способного кардинально изменить ситуацию на фронте. Он также добавил, что Россия пока не перевела процесс урегулирования конфликта на Украине в политико-дипломатическое русло, но готова сделать это при появлении возможности.