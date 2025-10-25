Дмитриев: Россия хочет скорого и дипломатического завершения конфликта на Украине

Фото: kremlin.ru

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в интервью СNN заявил, что российская сторона хочет дипломатического и скорого урегулирования конфликта на Украине.

Дмитриев отметил, что Украина уже движется к более реалистичной позиции по урегулированию конфликта. Кроме того, он указал, что в настоящее время Москва и Киев занимаются поиском компромиссов, которые удовлетворят всех.

Глава РФПИ также обратил внимание на разочарование некоторых по поводу темпов урегулирования конфликта на Украине. Однако, по его словам, такая реакция связана с недопониманием того, что происходит.

При этом, как он утверждает, администрация президента США Дональда Трампа заинтересована в том, чтобы понять логику России. Дмитриев считает, что только после того, как позиция российской стороны будет осмыслена, можно или ей следовать, или ее модифицировать, или предлагать что-то новое.

Помимо этого, глава РФПИ отметил хороший диалог, который выедет команда американского лидера. Европа же, по его словам, пытается вмешиваться в дела России, подрывать работу правительства и ставить под угрозу отношения РФ и США. Более того, как заявил Дмитриев, европейские страны осуществляют нападки на Россию.

"С Китаем мы пока не сталкивались ни с какими нападками на наши ценности, ни с какими попытками подорвать нашу систему", – добавил он.

Глава РФПИ также предположил, что власти Британии и представители либеральной Европы боятся диалога России и США. По его словам, российская сторона хорошо относится к европейским странам. Однако он указал, что ими руководят "агрессивные политики, которые пытаются контролировать общества, скрывать проблемы, <...> выставляя Россию в дурном свете и много работая над тем, чтобы подорвать любые обсуждения с США".

Дмитриев предупредил, что в случае, если у США и России не будет диалога, то это может повлечь опасные последствия для всего мира, так как между двумя ядерными державами будут возникать заблуждения.

В контексте этой темы глава РФПИ заявил, что Россия может вести конструктивную работу с администрацией президента США. По его словам, стороны уже добились определенного прогресса по урегулированию конфликта на Украине.

Дмитриев надеется, что мирное решение по Украине будет найдено, когда люди осознают реальное положение вещей. Более того, он не исключил нового обмена заключенными между РФ и США.

Ранее Трамп выразил надежду на помощь со стороны Китая в переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Президент США сообщил, что 30 октября на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее хочет обсудить вопросы, которые затрагивают Москву и Киев.

